युवा सपने देखें, तभी मिलेगी हौसलों की उड़ान : पद्मश्री आनंद कुमार ने रायगढ़ में दिया सफलता का मंत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और सुनियोजित करियर निर्माण के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी की विशेष पहल पर रायगढ़ के रामलीला मैदान में भव्य और प्रेरणादायी करियर मार्गदर्शन आयोजन किया गया। इस दौरान सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने विद्यार्थियों को बेहतर करियर निर्माण के लिए टिप्स दिए।

कठिन समय में भी धैर्य रखना जरूरी आनंद कुमार ने कहा कि यहां आने से जितनी खुशी युवाओं को है, उससे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो युवा सपने देखते हैं, उन्हीं के हौसले उड़ान भरते हैं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और पद्मश्री आनंद कुमार ने अपने करियर के संघर्ष व चुनौतियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है, सफलता उसी को मिलती है।