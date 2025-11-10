मेरी खबरें
    खेलने से मना किया तो 10 साल के बच्चे ने तीन बाइक, ऑटो रिक्शा और गोदाम में लगा दी आग

    रायपुर में टिकरापारा थाना इलाके के संतोषी नगर में रात में तीन बाइक, एक ऑटो रिक्शा और एक मिल्क प्रोडक्ट के गोदाम आग लग गई थी। सीसीटीवी में एक बच्चा आग लगाते हुए नजर आया। उसका कहना है कि वहां उन्हें खेलने से रोका गया था, किसी ने उन पर पानी डाल दिया था। इसका बदला लेने के लिए उसने आग लगा दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 11:16:32 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 11:33:00 AM (IST)
    बच्चे द्वारा लगाई गई आग से जल गया गोदाम।

    1. सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला कि कोई नशेड़ी या असामाजिक तत्व नहीं बच्चा है।
    2. बच्चा बाइक से पेट्रोल निकालकर दूसरी गाड़ी की सीट पर उड़ेलता और आग लगाता नजर आया।
    3. पुलिस ने बच्चे के परिजनों को तलब कर चेतावनी दी और बाल कल्याण समिति को भी जानकारी दी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। टिकरापारा थाना क्षेत्र के संतोषीनगर में शनिवार-दरमियानी रात आगजनी की घटना हुई। एक ही रात में तीन दोपहिया वाहन, एक ऑटो रिक्शा और एक मिल्क प्रोडक्ट गोदाम आग की चपेट में आ गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस गश्त पर सवाल उठाए और जल्द कार्रवाई की मांग की।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला कि कोई नशेड़ी या असामाजिक तत्व नहीं, बल्कि एक 10 साल का बच्चा है। फुटेज में बच्चा बाइक से पेट्रोल निकालकर दूसरी गाड़ी की सीट पर उड़ेलता और आग लगाता नजर आया। पूछताछ में स्वीकार किया कि उसे और उसके दोस्तों को वहां खेलने से मना किया गया था और किसी ने उन पर पानी डाल दिया था।


    इसी बात से नाराज होकर उसने बदला लेने के लिए गाड़ी में आग लगा दी। आग फैलते हुए पास खड़ी गाड़ियों और मिल्क प्रोडक्ट गोदाम तक पहुंच गई, जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने बच्चे के परिजनों को तलब कर चेतावनी दी है और बाल कल्याण समिति को जानकारी दी गई है।

