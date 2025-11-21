मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 09:46:22 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 09:46:22 AM (IST)
    10th-12th 2026 Model Paper: सीजी बोर्ड दसवीं-बारहवीं के सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी, ऐसे करें डाउनलोड
    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सत्र 2025–26

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इससे प्रदेशभर के विद्यार्थियों और शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

    इन विषयों के मॉडल पेपर उपलब्ध

    कक्षा 10वीं - हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सहित सभी मुख्य विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र जारी किए गए हैं।

    कक्षा 12वीं - हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, गणित, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और भारतीय संगीत सहित सभी स्ट्रीम्स के मॉडल पेपर्स अपलोड किए गए हैं।

    मॉडल प्रश्नपत्र क्यों उपयोगी?

    • माशिमं अधिकारियों के अनुसार, मॉडल प्रश्नपत्रों से विद्यार्थी प्रश्नपत्र की संरचना और पैटर्न को अच्छी तरह समझ सकेंगे।

    • मल्टीपल चॉइस, लघुउत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सही अनुपात और फॉर्मेट स्पष्ट है।

    • इससे छात्रों को समय प्रबंधन, लेखन कौशल और परीक्षा रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

    • शिक्षकों को भी ब्लूप्रिंट के आधार पर बेहतर शिक्षण योजना तैयार करने में सुविधा होगी।

    स्कूलों में शुरू हुई तैयारी

    मॉडल प्रश्नपत्र जारी होने के बाद प्रदेश के कई विद्यालयों ने इन पेपर्स के आधार पर अभ्यास सेट तैयार करना, कक्षा परीक्षण आयोजित करना, प्री-बोर्ड की तैयारी तेज करने जैसी गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं।

    जनवरी में होंगे प्री-बोर्ड

    इस वर्ष 10वीं और 12वीं के प्री-बोर्ड परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित हैं। ऐसे में मॉडल प्रश्नपत्र छात्रों के लिए तैयारी की दिशा तय करने में बेहद उपयोगी साबित होंगे।


