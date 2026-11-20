नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अमेरिका से भारत वापस आ चुकी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की 1400 साल पुरानी अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा को छत्तीसगढ़ लाने में अब बड़ा प्रशासनिक पेंच फंस गया है। करीब 19 से 20 करोड़ रुपये मूल्य की इस ऐतिहासिक धरोहर को राज्य को सौंपने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 59 साल पुरानी चोरी की एफआईआर की प्रति मांगी है। विडंबना यह है कि राज्य के संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के पास वर्ष 1967 की यह एफआईआर उपलब्ध ही नहीं है।

रिकॉर्ड से गायब हैं तस्वीरें विभागीय सूत्रों के मुताबिक, संग्रहालय के दशकों पुराने रिकॉर्ड या तो गुम हो चुके हैं या समय के साथ नष्ट हो गए हैं। एक्सेशन रजिस्टर में प्रतिमा के सिरपुर से मिलने और 15 अप्रैल 1967 को चोरी होने का विवरण तो दर्ज है, लेकिन पहचान के लिए आवश्यक तस्वीर चस्पा नहीं है। इसी तकनीकी बाधा के कारण राज्य सरकार पिछले सात महीनों से चल रहे पत्राचार के बावजूद एएसआई को संतोषजनक दस्तावेज नहीं भेज पाई है। इस संकट के बीच 1960 के दशक में संग्रहालय के क्यूरेटर रहे बालचंद जैन की एक पुरानी पुस्तक निर्णायक साबित हुई है। सर्वेश्वर ग्रंथालय में मिली इस किताब में प्रतिमा की तस्वीर और पूरा ब्योरा छपा है, जिससे छत्तीसगढ़ का दावा पुख्ता हुआ है।