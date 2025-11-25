मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 07:03:55 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 07:27:42 PM (IST)
    Transfer Posting: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 अधिकारियों का तबादला, देखें सूची
    Transfer Posting: छत्तीसगढ़ में 15 अधिकारियों का तबादला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर (Transfer Posting in Chhattisgarh)। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के 16 अधिकारियों की तबादला किया गया है। सचिवालय सेवा के 16 अनुभाग अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अलग पदों पर पदस्थ किया गया है। इस सूची के अनुसार, जेल विभाग में पोस्टेड अनुभाग अधिकारी अभिलाषा दास को सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9) में भेजा गया है। आइए देखते है पूरी सूची...

    अनुभाग अधिकारी का नाम : वर्तमान पदस्थापना : नवीन पदस्थापना

    अभिलाषा दास : जेल विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9)

    मुकेश तांडी : सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) : कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

    अंजू शर्मा : सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6) : ऊर्जा विभाग

    आशीष कुमार अग्रवाल : महिला एवं बाल विकास : आदिम जाति विकास विभाग

    शबीहा परवीन खान : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग : उच्च शिक्षा विभाग

    ज्याति पटेल : वित्त विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग

    स्नेहा यादव : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग : गृह विभाग

    मुकेश शाकार : सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) : यथावत।

    सुनील गिरड़कर : ऊर्जा विभाग : वित्त विभाग

    सीमा साहू : आदिम जाति विकास विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा)

    महेन्द्र कुमार माण्डले : धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

    राधेश्याम भोई : जनसंपर्क विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग

    प्रफुल्ल टोप्पो : विमानन विभाग : वित्त विभाग

    प्रवीण रिछारिया : जेल विभाग : वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार

    विजय लाल जाटवर : महिला एवं बाल विकास विभाग : धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

    सतीश सिंह राजपूत : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग : सामान्य


