नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कुशालपुर में नीट की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बलौदाबाजार निवासी श्रेयांश बंजारे (17) पिता हरपाल बंजारे के रूप में हुई है। वह अक्टूबर 2026 से कुशालपुर में किराये के मकान में रहकर एलेन कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रहा था।

बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे पुलिस को छात्र के फांसी लगाने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को छात्र के हाथ में एक लड़की का प्रेम पत्र मिला है। पत्र में लड़की ने प्रेम में अधिक लिप्त होने के बजाय अपने करियर पर ध्यान देने की बात लिखी थी। पुलिस इस पत्र को जांच का अहम पहलू मानकर मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि, अभी आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हुई है।