छत्तीसगढ़ में 18 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के एसपी और एएसपी बदले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा फेरबदल किया है। 9 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत राज्य पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) और नगर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। कई जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई गृह विभाग के आदेश के अनुसार, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, जगदलपुर, राजनांदगांव और अंबिकापुर सहित कई जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। वहीं, कुछ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है। पुलिस मुख्यालय में इन अधिकारियों को जिम्मेदारी बीजापुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहे झा अमनकुमार रामकुमार को पुलिस मुख्यालय रायपुर में पुलिस अधीक्षक (एसआईबी) बनाया गया है। नारायणपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक (एसआईबी) की जिम्मेदारी दी गई है।

भानुप्रतापपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्री श्रीमाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) बनाया गया है। नारायणपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद सबद्रा को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना/प्रबंध) की जिम्मेदारी मिली है। दुर्ग जिले के एसटीएफ बघेरा में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार शुक्ला को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एनटीएफ) बनाया गया है। सुकमा में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित कुमार शाह को बीजापुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 15वीं वाहिनी में सेनानी बनाया गया है।