    National Space Day 2025: ISRO बना जंगलों का संरक्षक, Satellite की मदद से 1,800 एकड़ वनभूमि अतिक्रमण हटाया

    छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में 1,800 एकड़ वनभूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग ने ISRO की मदद ली है। वन विभाग ने सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर यह पता लगाया कि इस क्षेत्र में वनों को काटकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 01:13:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 01:22:08 PM (IST)
    ISRO की मदद से हटाया गया वनभूमि पर से अतिक्रमण (सांकेतिक फोटो)

    1. उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए सेटेलाइट की मदद
    2. वन विभाग ने 1,800 एकड़ से अधिक वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया
    3. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद से प्राप्त की गई 2006-2010 की तस्वीरें

    वाकेश साहू, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व (यूएसटीआर) में जंगल और जैव विविधता को बचाने के लिए वन विभाग ने इसरो की सहायता से 1,800 एकड़ से अधिक वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक है। पिछले 20 वर्षों से अतिक्रमण की चुनौती का सामना कर रहे इस क्षेत्र में इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों और ड्रोन मैपिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    यूएसटीआर के उप निदेशक वरुण जैन (आइएफएस) की पहल पर इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद से 2006-2010 की तस्वीरें प्राप्त की गईं। जिनका मिलान 2022 में ड्रोन मैपिंग से किया गया। इसमें पता चला कि 2012 के बाद बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है। 1,800 एकड़ से अधिक वनभूमि पर अतिक्रमण है। यह भी सामने आया कि वन भूमि पर बनी सभी अवैध बस्तियां 2008 के बाद ही अस्तित्व में आईं।