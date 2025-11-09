ईसाई मत अपना चुके 240 परिवारों की 'घर वापसी', मंत्रोच्चार के साथ पैर पखारकर हिंदू धर्म में हुआ स्वागत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: गुढ़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में शनिवार को हुए रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के प्रवचन, दर्शन एवं समस्या मार्गदर्शन शिविर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। यहां एक साथ 240 परिवारों ने अपने मूल हिंदू धर्म में घर वापसी की।

कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और हवन से हुई, जिसमें सभी परिवारों ने आस्था और भावनाओं के साथ हिस्सा लिया। बताया गया कि ये परिवार करीब आठ से दस वर्ष पहले ईसाई धर्म अपना चुके थे, लेकिन अब पुनः अपने सनातन धर्म में लौट आए हैं। घर वापसी समारोह में संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने स्वयं चरण पखारकर और माला पहनाकर सभी परिवारों का स्वागत किया।

स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के सान्निध्य में हुए इस भावनात्मक आयोजन में उपस्थित लोगों ने ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष के साथ एक बार फिर अपने देवी-देवताओं की पूजा करने का संकल्प लिया। पूरा मैदान धर्म, भक्ति और पुनः जागृत आस्था के वातावरण से गुंजायमान रहा। घर में बच्चे बीमार रहते थे मोहला मानपुर के देवांगन परिवार के बच्चों के बार-बार बीमार रहने से परेशान होकर करीब आठ साल पहले एक परिवार ने कुछ परिचितों और पड़ोसियों की सलाह पर चर्च जाना शुरू किया था। बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लगातार कठिनाइयों का सामना करने के बाद परिवार ने अब अपने मूल धर्म में लौटने का निर्णय लिया। रायपुर में आयोजित घर वापसी कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसमें शामिल होकर पुनः अपने सनातन धर्म को अपनाया। परिवार ने बताया कि अब उन्हें मन की शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति हो रही है।