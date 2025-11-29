छत्तीसगढ़ में बदले गए कांग्रेस के 25 जिलाध्यक्ष, इन 16 पर पार्टी ने फिर जताया भरोसा; देखिए लिस्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर: कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए शीर्ष नेतृत्व ने रायपुर सहित 25 जिलाध्यक्षों (CG Congress district president) को बदल दिया, जबकि 16 वर्तमान जिलाध्यक्षों पर पुनः भरोसा जताया है। पार्टी नेतृत्व के अनुसार यह बदलाव आगामी राजनीतिक रणनीतियों को मजबूत करने और संगठन को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से किया गया है।

नए जिलाध्यक्षों को क्षेत्रीय स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जनसंपर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बुधवार को दो दिवसीय प्रवास पर आए थे। उन्होंने कहा था कि जल्द ही सूची जारी होगी। उनके लौटते ही सूची जारी कर दी गई है।