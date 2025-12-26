CG Liquor Scam: 29,800 पन्नों की चार्जशीट और 82 आरोपी... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने पेश किया अंतिम चालान

डिजिटल डेस्क। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विशेष अदालत में 29,800 से अधिक पन्नों का अंतिम चालान (चार्जशीट) पेश किया है। इस दस्तावेज में 82 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें कई रसूखदार चेहरे शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में पन्नों और आरोपियों के खिलाफ चालान पेश होना प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। अब इस चार्जशीट के आधार पर मामले का ट्रायल शुरू होगा, जिससे घोटाले की परतों के खुलने और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने की उम्मीद बढ़ गई है।