मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Liquor Scam: 29,800 पन्नों की चार्जशीट और 82 आरोपी... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने पेश किया अंतिम चालान

    Chhattisgarh liquor scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विशेष अदालत में ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 06:16:36 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 06:26:56 PM (IST)
    CG Liquor Scam: 29,800 पन्नों की चार्जशीट और 82 आरोपी... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने पेश किया अंतिम चालान
    छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने पेश किया अंतिम चालान

    डिजिटल डेस्क। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विशेष अदालत में 29,800 से अधिक पन्नों का अंतिम चालान (चार्जशीट) पेश किया है। इस दस्तावेज में 82 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें कई रसूखदार चेहरे शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में पन्नों और आरोपियों के खिलाफ चालान पेश होना प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। अब इस चार्जशीट के आधार पर मामले का ट्रायल शुरू होगा, जिससे घोटाले की परतों के खुलने और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने की उम्मीद बढ़ गई है।

    खबर अपडेट की जा रही है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.