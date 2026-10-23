रायपुर के विसर्जन के दौरान तालाब में डूब रहे थे दो बच्चे, 53 साल की बनलता शुक्ला ने कूदकर मौत के मुंह से निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। तालाब किनारे विसर्जन का शोर अचानक थम गया। वजह थी तालाब के बीच में डूबते दो किशोर। दो बेटियों की मां 53 वर्षीय बनलता शुक्ला ने बिना कुछ सोचे कांदुल तालाब में छलांग लगा दी। सभी स्तब्ध रह गए। यह घटना बुधवार रात बोरिया रोड स्थित कांदुल तालाब की है, जहां बनलता विसर्जन देखने बैठी थीं। बैंड-बाजे और डीजे के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तभी उन्होंने बीच तालाब में दो बच्चों को डूबते हुए देखा।

बनलता ने जोर-जोर से चिल्लाकर लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन शोर में उनकी आवाज कोई सुन नहीं पाया। बच्चों को बचाने के लिए वह खुद तालाब में कूद गईं। उनके इस साहस से दो जिंदगियां बच गईं। बचाए गए दोनों किशोरों की पहचान 12 वर्षीय तुषार साहू और 17 वर्षीय लक्की साहू के रूप में हुई है, जो संतोषी नगर क्षेत्र के हनुमान नगर के निवासी हैं।

बचपन में सीखी तैराकी बनी जीवन रक्षक बनलता बताती हैं कि बचपन में सीखी तैराकी इस उम्र में उनके काम आई। तालाब के बीच में दोनों किशोर बचाव के लिए इशारे कर रहे थे। बनलता के कूदने के बाद अन्य लोग भी सहयोग के लिए आगे आए और सभी ने मिलकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बनलता ने कहा, अब मोहल्ले में संतोष के साथ शांति है। उन्होंने बताया कि वह गृहिणी हैं और पेशे से वकील अरविंद शुक्ला की पत्नी हैं। दो बेटियों ऋचा और रिया की मां हैं। बड़ी बेटी स्कूल टीचर है और छोटी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है। बनलता ने कहा, मैं गृहिणी हूं। गोसेवा और अन्य पशुओं की सेवा करती हूं। पशुओं को भोजन-पानी, पक्षियों को दाना-पानी देती हूं। मुझे कभी अपनी जान की परवाह नहीं रही। मैं हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास रखती हूं। शायद इसी सोच के कारण मैं किसी की जान बचा सकी।