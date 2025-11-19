छत्तीसगढ़ में चार दिनों में 7.28 लाख क्विंटल धान खरीदी, केंद्रों पर पारदर्शी टोकन प्रणाली की सुविधा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य के सभी जिलों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला बिना किसी व्यवधान के जारी है। धान खरीदी शुरू हुए अभी चार दिन ही हुए है, इसके बावजूद उपार्जन केंद्रों में धान की आवक तेजी से होने लगी है। सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल के बावजूद भी पूरे राज्य में धान खरीदी अप्रभावित है।

सभी समितियों व उपार्जन केंद्रों में धान लेकर आने वाले किसानों से बिना किसी रूकावट के धान खरीदी की जा रही है। मंगलवार को 4 लाख 56 हजार 859 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से समर्थन मूल्य पर की गई। प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के तहत अब तक 7 लाख 28 हजार 4 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जिसमें तीन लाख चार हजार 512 क्विंटल मोटा, दो लाख एक हजार 174 क्विंटल पतला और दो लाख 22 हजार 317 क्विंटल सरना धान शामिल है।