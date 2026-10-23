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छत्तीसगढ़ PWD में 84 कर्मचारियों के तबादले.. 41 सहायक ग्रेड-2 और मानचित्रकार इधर से उधर, शासन ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) में प्रशासनिक कसावट के तहत 84 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। 22 अक्टूबर को जारी आदेश में 29 मानचित्रकार और सहा...और पढ़ें

By Satish PandeyEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 04:41:25 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 04:41:25 PM (IST)
छत्तीसगढ़ PWD में 84 कर्मचारियों के तबादले.. 41 सहायक ग्रेड-2 और मानचित्रकार इधर से उधर, शासन ने जारी किया आदेश

HighLights

  1. लोक निर्माण विभाग (PWD) में 84 कर्मचारियों के तबादले।
  2. आदेश में 29 मानचित्रकार और सहायक ग्रेड के कर्मचारी शामिल।
  3. प्रशासनिक कसावट और बेहतर समन्वय के लिए किया गया फेरबदल।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में विभागीय कामकाज में कसावट लाने के लिए 84 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। 22 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत 29 मानचित्रकारों, 14 सहायक ग्रेड-दो और 41 सहायक ग्रेड-दो के कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है।

तबादलों के जरिए विभागीय व्यवस्था को बेहतर बनाने और कार्यों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल से हटाकर दूसरे स्थानों पर पदस्थ किया गया है।


इनमें सबसे अधिक संख्या सहायक ग्रेड-दो के कर्मचारियों की है। सभी संबंधित कर्मचारियों को आदेश के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।

विभागीय व्यवस्था में सुधार की पहल

लोक निर्माण विभाग में किए गए इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विभागीय कामकाज में बेहतर समन्वय, कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्यों के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।