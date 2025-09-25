39 साल तक झेलता रहा 'मेरा बाप घूसखोर' का कलंक, 100 रुपये रिश्वत के आरोप ने बर्बाद कर दिया 'बचपन'

परितोष दुबे, नईदुनिया, रायपुर: आपने फिल्मों में 'मेरा बाप चोर है' का संवाद जरूर सुना होगा, लेकिन रायपुर के एक परिवार ने इसी तरह की हकीकत को 39 साल तक जिया। अंतर बस इतना था कि यहां एक बेटे को यह कलंक झेलना पड़ा, 'मेरा बाप घूसखोर है'।

सड़क परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारी जागेश्वर प्रसाद अवधिया पर 100 रुपये की कथित रिश्वत का आरोप था। 39 साल बाद अदालत ने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन इन चार दशकों की कानूनी लड़ाई ने उनका जीवन ही तबाह नहीं किया, बल्कि पूरे परिवार पर सामाजिक तिरस्कार का गहरा बोझ डाल दिया।

पुरानी बस्ती के अवधियापारा इलाके के निवासी जागेश्वर का बेटा नीरज अवधिया आज 52 साल का है, लेकिन अब भी उस दिन को नहीं भूल पाता जब वह महज कक्षा छठवीं का छात्र था। लोकायुक्त की टीम ने घर में धावा बोला था। अनाज के कनस्तर और चाय पत्ती के डिब्बे तक खंगाले जा रहे थे। वह घबराकर मां से पूछ बैठा- 'ये सब क्यों हो रहा है?' मां का जवाब था- 'यह तुम्हारी समझ से बाहर है, जाओ बाहर खेलो।' इसके बाद के दिनों में नीरज और उनके सहपाठी, पड़ोसी बच्चे उन्हें घूसखोर का बेटा कहने लगे। परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। किताबों और बस्तों की कमी हो गई और जूते भी नहीं थे। समाज ने उनसे दूरी बना ली और रिश्तेदारों ने भी संपर्क तोड़ लिया। दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बीच, उनके पिता की कानूनी लड़ाई चलती रही।