50 साल का इंतजार होगा खत्म... 20 अक्टूबर से रावघाट से रायपुर दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन, 219 किमी का सफर सिर्फ ₹55 में

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अनूप भट्टाचार्य, नईदुनिया, नारायणपुर। बस्तर को रायपुर से सीधी रेललाइन से जोड़ने का पांच दशक का सपना देर से ही सही धीरे-धीरे साकार हो रहा है। 20 अक्टूबर को रावघाट से रायपुर के लिए रेल यात्री सेवा का शुभारंभ हो जाएगा। पैसेंजर रावघाट से रायपुर तक 219 किलोमीटर का यात्री किराया मात्र 55 रुपये लगेगा। रेलवे ने किराया सूची जारी कर दी है।

रेल यात्री किराया की दर इससे छह गुना तक कम रावघाट से रायपुर का बस किराया 300 से 350 रुपये तक लिया जा है वहां रेल यात्री किराया की दर इससे छह गुना तक कम है। सस्ती, सुविधाजनक और सुरक्षित रेल यात्रा को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। रावघाट से अंतागढ़-दल्लीराजहरा सड़क मार्ग की स्थिति जर्जर है। यहां बस का सफर कष्टदायक है, रेल यात्री सुविधा नही होने से आवागमन पूरी तरह से सड़क यात्री परिवहन सेवा पर निर्भर था।

60 गांवों को रेल सेवा का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा रेल यात्री सेवा की सुविधा मिल जाने से लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी। नारायणपुर और अंतागढ़ तहसील के रावघाट रेलवे स्टेशन के आसपास के लगभग 60 गांवों 20 हजार से अधिक आबादी को रेल सेवा का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। घने जंगल और पहाड़ों से घिरे इस आदिवासी-बहुल क्षेत्र में पक्की सड़कों की कमी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का मानना है कि रेल कनेक्टिविटी से व्यापार बढ़ेगा और बाहरी आबादी का आवागमन होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी से वृद्धि होगी। किराया सूची रावघाट से रायपुर दूरी (किमी) और दर (रुपये में) स्टेशन का नाम दूरी (किमी) किराया दर: वयस्क (₹) किराया दर: बच्चे (₹) ताड़ोकी 18 10 10 अंतागढ़ 36 10 10 केवटी 53 15 10 भानुप्रपातपुर 61 20 10 गुदुम 78 20 10 सालिहाटोला 84 25 15 दल्लीराजहरा 94 25 15 कुसुमकासा 101 25 15 भैसबोड़ 108 25 15 बालोद 119 30 15 लाटाबोर 129 30 15 सिकोसा 137 30 15 गुंडरदेही 146 35 20 रिसमा 158 35 20 मारूडा 170 40 20 दुर्ग 182 40 20 भिलाई नगर 187 45 25 पावर हाउस 191 45 25 भिलाई 195 45 25 देवबालोडा 199 45 25 कुम्हारी 206 45 25 सरोना 213 45 25 सरस्वती नगर 217 55 30 रायपुर 219 55 30 रेल मंत्री वर्चुअल माध्मय से होंगे शामिल