रायपुर में बाप-बेटा कर रहे थे गोवंश की तस्करी, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, एक फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी की खमतराई पुलिस ने दो गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वालों में बाप-बेटे शामिल हैं। आरोपित उमेश दावड़ा (36), निवासी टेका नगर गली क्रमांक 02, थाना पांचपौली, नागपुर (महाराष्ट्र) और विकास तिवारी (21) निवासी अमरपाटन पोस्ट खैरा, थाना अमरपाटन, जिला सतना (मप्र) को गिरफ्तार किया गया है, वहीं उसका पिता विवेक तिवारी फरार है।

आरोपित में उमेश आदतन गो-तस्कर है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कई प्रकरण दर्ज हैं। आरोपित बिलासपुर से 30 मवेशियों को नागपुर ले जा रहा था। रास्ते में छह मवेशी ट्रक से कूद गए, जिसके बाद बाकी 24 मवेशियों को रायपुर के रास्ते नागपुर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी।

मिली थी ट्रक में गोवंश तस्करी की सूचना प्रार्थी प्रिंस सिंह परमार निवासी कैलाश नगर, बीरगांव ने एक नवंबर को पुलिस को सूचना दी थी कि ट्रक में भारी मात्रा में गोवंश की तस्करी की जा रही है। सूचना पर खमतराई पुलिस ने मेटल पार्क रांवाभाठा धनेली नाला के पास चेकिंग लगाई। सुबह करीब चार बजे पुलिस टीम ने बताए गए ट्रक को आते देखा। पुलिस को देखकर ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 24 नग गौवंश नंदी भरे हुए मिले, जिनमें से पांच नंदी मृत अवस्था में पाए गए। ट्रक चालक द्वारा गौवंश को क्रूरतापूर्वक परिवहन करते पाए जाने पर थाना खमतराई में पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।