बिलासपुर में बर्खास्त जीआरपी कॉन्स्टेबल लक्ष्मण गाईन ने आय से अधिक जुटाए एक करोड़, आरोपपत्र में खुलासा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ईओडब्ल्यू-एसीबी) ने सख्त रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग मामलों में न्यायालयों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए हैं। जांच एजेंसी ने बिलासपुर में रेलवे पुलिस (जीआरपी) के बर्खास्त आरक्षक लक्ष्मण गाईन के खिलाफ आय से अधिक एक करोड़ तीन लाख रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति अर्जित करने के मामले में विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

इसके साथ ही कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 36 लाख 79 हजार रुपये से अधिक के गबन मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक भावेश विश्वकर्मा के खिलाफ करीब 15 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया है।

बर्खास्त आरक्षक लक्ष्मण गाईन की अकूत संपत्ति उजागर बिलासपुर एसीबी द्वारा विशेष न्यायालय में पेश किए गए आरोपपत्र के अनुसार, जीआरपी के बर्खास्त आरक्षक लक्ष्मण गाईन के पास सेवाकाल के दौरान वैध स्रोतों से कई गुना अधिक संपत्ति पाई गई है। ब्यूरो की विस्तृत जांच में सामने आया कि आरक्षक की कुल ज्ञात आय 86.76 लाख रुपये थी, जबकि इस अवधि में उसका कुल व्यय और संपत्तियों में निवेश 1.90 करोड़ रुपये आंका गया। इस तरह उसने अपनी ज्ञात आय से 1,03,33,033.50 रुपये अधिक खर्च किए। वर्ष 2024 में हुई थी कार्रवाई उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर 2024 को एसीबी की टीम ने लक्ष्मण गाईन के बिलासपुर स्थित निवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें काली कमाई के पुख्ता दस्तावेज मिले थे। लक्ष्मण गाईन पर जीआरपी में तैनाती के दौरान गांजा जब्ती और अवैध वसूली से जुड़ा मामला भी दर्ज है, जिसके चलते उन्हें 19 नवंबर 2024 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।