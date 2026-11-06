छत्तीसगढ़ के किसान ध्यान दें: कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर। कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 के तहत किसानों को मिलने वाली आदान सहायता (अनुदान) के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही डिजिटल क्राप सर्वे में संबंधित जमीन पर धान की फसल दर्ज होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए धान खरीदी प्रक्रिया में कम से कम एक सफल लेन-देन भी होना चाहिए। इन शर्तों के आधार पर पात्र किसानों की पहचान की जाएगी।

शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में योजना की अनुदान वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए धान खरीदी पोर्टल, एग्रीस्टैक, डिजिटल क्राप सर्वे, किसान आइडी, फार्म आइडी और गिरदावरी के आंकड़ों को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को बार-बार दस्तावेज और जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।