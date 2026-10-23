महंगे टिकटों ने बिगाड़ा प्रवासियों का बजट: छत्तीसगढ़ से बाहर जाने और आने वाली उड़ानों में डायनेमिक प्राइसिंग की मार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : दीपावली पर घर लौटने की तैयारी कर रहे लोगों की जेब पर हवाई सफर भारी पड़ रहा है। रायपुर से पुणे जाने के लिए विमान टिकट का किराया करीब 20 हजार रुपये तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई का किराया 15,500 और दिल्ली का 12 हजार रुपये तक बताया जा रहा है। सामान्य दिनों में इन्हीं शहरों के लिए कम कीमत पर टिकट मिल जाती है।

त्योहार के दौरान यात्रा की मांग बढ़ने और ट्रेनों में सीटें नहीं मिलने के कारण हवाई किराये में तेजी आई है। बाहर काम करने वाले लोग दीपावली पर घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन महंगी टिकट उनके बजट को बिगाड़ रही है।

मांग बढ़ी तो टिकटों के दाम भी चढ़े

विमानन कंपनियां मांग के आधार पर किराया तय करने वाली व्यवस्था अपनाती हैं। किसी उड़ान में कम सीटें बचने और बुकिंग बढ़ने पर किराया ऊपर जा सकता है। त्योहार के आसपास यात्रियों की संख्या बढ़ने से इसका असर टिकटों की कीमत पर दिखाई देता है। किराया दिन में भी बदल सकता है। ऐसे में सुबह दिखाई देने वाली कीमत दोपहर या शाम तक बढ़ सकती है। टिकट रद कराना भी पड़ सकता है महंगा यात्रा की योजना बदलने पर यात्रियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टिकट रद कराने या यात्रा की तारीख बदलने पर 2,000 से 3,500 रुपये तक शुल्क लग सकता है। यह राशि विमानन कंपनी, टिकट के प्रकार और लागू नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

किस शहर के लिए कितना किराया

गंतव्य | नवंबर में बताए गए किराये | सामान्य दिनों का बताया गया किराया |

पुणे | 19,488–20,000 | 6,000–7,500 |

दिल्ली | 9,327–12,000 | 5,500–6,500 |

मुंबई | 14,356–15,500 | 5,500–6,500 |

कोलकाता | 13,642–14,000 | 5,000–6,000 |