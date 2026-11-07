रायपुर में आठ-नौ नवंबर को बंद रहेगी OPD, बिजली गुल होने पर इन नंबरों पर करें शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर में दीपावली त्योहार को देखते हुए सरकारी अस्पतालों से लेकर बिजली और अग्निशमन विभाग तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आंबेडकर और डीकेएस अस्पताल में इलाज की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तो वहीं बिजली कंपनी ने शिकायत निवारण के लिए अलग से केंद्र बनाए हैं।
आंबेडकर और डीकेएस अस्पताल प्रबंधन ने दीपावली को लेकर रोस्टर जारी किया है। इसके अनुसार आठ और नौ नवंबर को दोनों अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। इन दो दिनों में मरीजों को केवल आपातकालीन विभाग में ही उपचार मिल सकेगा।
सात नवंबर को छोटी दीपावली पर ओपीडी सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होगी। अस्पताल प्रबंधन ने त्योहार के दौरान डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।
दीपावली के दौरान पटाखों से जलने, आग से झुलसने और अन्य दुर्घटनाओं में घायल रोगियों की संख्या बढ़ने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए आंबेडकर अस्पताल में इमरजेंसी सहित सभी विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है। डीकेएस अस्पताल के बर्न विभाग में भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहां आन ड्यूटी और आन काल मिलाकर कुल छह डाक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। दोनों अस्पतालों में जरूरी दवाओं, इंजेक्शन और जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त स्टाक रखने को कहा गया है। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पटाखों से आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। विभाग की टीमें बाजारों और पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच करेंगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है।
रायपुर और नया रायपुर में अग्निशमन विभाग के पास 16 फायर फोम मल्टीपरपज गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा मिनी फायर वाहन और फायर बुलेट भी तैनात रहेंगे। सभी वाहनों को टिकरापारा स्थित केंद्र में तैयार रखा गया है ताकि सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया जा सके।
धनतेरस और दीपावली के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली कंपनी ने विशेष व्यवस्था की है। छह से आठ नवंबर तक रायपुर नगर वृत्त-एक के अंतर्गत 15 शिकायत केंद्र संचालित होंगे। इन केंद्रों पर शाम चार बजे से रात 12 बजे तक फोन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।
- पुरैना: 6232923175
- देवपुरी: 6232923176
- रावणभाठा: 6232923177
- तेलघानी नाका: 6232923178, 6232923179
- नयापारा: 6232923180, 6232923181
- शास्त्री चौक: 6232923182, 6232923183
- बूढ़ापारा: 6232923184, 6232923185
- डीडी नगर: 6232923168, 6232923169
- लाखेनगर: 6232923170, 6232923171
- चंगोराभाठा: 6232923172
- टिकरापारा: 6232923173, 6232923174
- सिविल लाइन: 6232923160, 6232923161
- शंकर नगर: 6232923162, 6232923163
- दलदल सिवनी: 6232923164, 6232923165
- कचना: 6232923166, 6232923167