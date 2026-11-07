रायपुर में आठ-नौ नवंबर को बंद रहेगी OPD, बिजली गुल होने पर इन नंबरों पर करें शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर में दीपावली त्योहार को देखते हुए सरकारी अस्पतालों से लेकर बिजली और अग्निशमन विभाग तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आंबेडकर और डीकेएस अस्पताल में इलाज की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तो वहीं बिजली कंपनी ने शिकायत निवारण के लिए अलग से केंद्र बनाए हैं।

दो दिन बंद रहेगी ओपीडी, सिर्फ इमरजेंसी में इलाज आंबेडकर और डीकेएस अस्पताल प्रबंधन ने दीपावली को लेकर रोस्टर जारी किया है। इसके अनुसार आठ और नौ नवंबर को दोनों अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। इन दो दिनों में मरीजों को केवल आपातकालीन विभाग में ही उपचार मिल सकेगा।

सात नवंबर को छोटी दीपावली पर ओपीडी सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होगी। अस्पताल प्रबंधन ने त्योहार के दौरान डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। दोनों अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी की तैयारी दीपावली के दौरान पटाखों से जलने, आग से झुलसने और अन्य दुर्घटनाओं में घायल रोगियों की संख्या बढ़ने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए आंबेडकर अस्पताल में इमरजेंसी सहित सभी विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है। डीकेएस अस्पताल के बर्न विभाग में भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहां आन ड्यूटी और आन काल मिलाकर कुल छह डाक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। दोनों अस्पतालों में जरूरी दवाओं, इंजेक्शन और जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त स्टाक रखने को कहा गया है। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।