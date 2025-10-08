CG Breaking: महादेव एप सट्टेबाजी केस में सभी 12 आरोपियों को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित महादेव आनलाइन सट्टेबाजी केस के सभी 12 आरोपितों को जमानत मिल गई। पिछले ढाई साल से ये लोग रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सूदरैश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।