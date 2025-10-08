मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Breaking: महादेव एप सट्टेबाजी केस में सभी 12 आरोपियों को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

    छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा एप मामले में शामिल सभी 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सभी आरोपी पिछले ढाई साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।

    By Satish Pandey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 02:09:58 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 02:09:58 PM (IST)
    CG Breaking: महादेव एप सट्टेबाजी केस में सभी 12 आरोपियों को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
    आरोपियों को मिली जमानत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित महादेव आनलाइन सट्टेबाजी केस के सभी 12 आरोपितों को जमानत मिल गई। पिछले ढाई साल से ये लोग रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सूदरैश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

    बता दें कि महादेव ऑनलाइन एप से जुड़े भीम सिंह यादव, अर्जुन यादव, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत मिल गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े सभी 12 आरोपी पिछले ढाई साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.