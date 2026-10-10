रायपुर के बाजार में ग्राहकों को भ्रमित करने का खेल, 'सूर्यवंश' ब्रांड बेसन की नकल कर 'सूर्यवंशी' बनाया, दो पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में बेसन के ब्रांड ‘सूर्यवंश’ की नकल कर ‘सूर्यवंशी’ नाम से उत्पाद बेचने पर माना कैंप पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शिकायतकर्ता मनीष शादीजा ने आरोप लगाया है कि मेसर्स एमएस सिंध बेसन के संचालक धीरज सचदेव और उनके पिता निर्मल सचदेव ने उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क के नाम, पैकेजिंग, सूर्य के चिह्न और टैगलाइन की नकल कर मिलते-जुलते नाम से बेसन बाजार में बेचा। पुलिस ने जांच के बाद ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

माना कैंप थाने में 10 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिकी में धीरज सचदेव और श्रीचंद सचदेव के नाम दर्ज हैं, जबकि शिकायत के विस्तृत विवरण में निर्मल सचदेव का उल्लेख है। नामों में इस अंतर की पुलिस से पुष्टि की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इस तरह की नकल से उनके कारोबार और ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। 2004 से पंजीकृत है सूर्यवंश ट्रेडमार्क शिकायतकर्ता मनीष शादीजा के अनुसार, वह रामसागरपारा स्थित मनीष आटा चक्की के माध्यम से आटा और बेसन सहित खाद्य उत्पादों का कारोबार करते हैं। उनकी संस्था वर्ष 2004 से ‘सूर्यवंश’ ब्रांड नाम से बेसन और फरसान से जुड़े उत्पाद बेच रही है।