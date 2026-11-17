नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट करने के मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस द्वारा जारी नोटिस के बाद अमित जोगी मंगलवार को रायपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों द्वारा उनसे मामले के संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है और उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल मामले में जांच जारी है और पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये है पूरा मामला अमित जोगी ने बीते दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मिलते-जुलते मुखौटे पहने दो प्रतीकात्मक किरदारों को 'ज्ञानू-जानू की शादी' और हनीमून जैसे आपत्तिजनक संदर्भों में दिखाया गया था।