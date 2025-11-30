मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM ASHA Yojana: छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, MSP पर दलहन-तिलहन की खरीदी के तारिखों की घोषणा

    छत्तीसगढ़ में PM ASHA Yojana के तहत दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा कर दी गई है। सरकार की ओर से खरीदी के लिए दिन निर्धारित कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार अरहर और सरसों की खरीदी 15 फरवरी से होगी। मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीदी 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगी।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:38:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:46:34 AM (IST)
    PM ASHA Yojana: छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, MSP पर दलहन-तिलहन की खरीदी के तारिखों की घोषणा
    दलहन-तिलहन की खरीदी तारिखों की घोषणा

    HighLights

    1. राज्य सरकार ने खरीदी के लिए तय किया समय
    2. प्रदेश में अरहर और सरसों की खरीदी 15 फरवरी से
    3. मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन की खरीदी 1 दिसंबर से

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: किसानों की आय में वृद्धि तथा दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा योजना) अंतर्गत समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी के लिए व्यापक तैयारी की गई है। सहकारी समितियों के माध्यम से होने वाली खरीदी से किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।

    इसके लिए शासन ने अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, चना एवं मसूर की खरीदी के लिए निर्धारित तिथियां घोषित कर दी हैं। अधिसूचना के अनुसार अरहर और सरसों की खरीदी 15 फरवरी से 15 मई 2026 तक, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन की खरीदी 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक और चना व मसूर की खरीदी एक मार्च से 30 मई तक की जाएगी।


    खरीदी के लिए तैयारियां शुरू

    खरीदी कार्य के लिए नाफेड उपार्जन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। कृषि विभाग ने खरीफ और रबी दोनों मौसम में दलहन-तिलहन के उपार्जन को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। फसलों के उपार्जन के लिए शासन द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम उपार्जन सीमा निर्धारित की गई है।

    किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

    खरीदी का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित एकीकृत किसान पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। नाफेड द्वारा प्रदर्शित इस पंजीयन डेटा के आधार पर उपार्जन एवं भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। केंद्र व राज्य शासन की ओर से दलहन-तिलहन क्षेत्र के विस्तार के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिससे किसानों में उत्साह है।

    यह भी पढ़ें- गलत गिनती बताई तो मासूम छात्र पर कर दी थप्पड़ों की बारिश, आंखों में जमा खून, टीचर सस्पेंड

    रबी फसलों का बढ़ा रकबा

    रबी मौसम में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी से क्षेत्र में रबी फसलों का रकबा बढ़ने की संभावना है। इससे उन क्षेत्रों के किसानों को भी लाभ मिलेगा, जहां अब तक प्रमुख रूप से केवल खरीफ में धान की खेती की जाती थी।किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड, द्वि-फसलीय क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम तथा आत्मा योजना के तहत अनुदान सहायता भी दी जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों से अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने की अपील की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.