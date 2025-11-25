PRA Firing Case: अमन साव गैंग का ऑपरेटर अजरबैजान से गिरफ्तार, प्रोडक्शन वारंट जारी; रायपुर में होगी पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: गैंगस्टर अमन साव के करीबी गुर्गे व इंटरनेट मीडिया पर धमकियां देने वाले आरोपित सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को 10 दिसंबर को रायपुर पुलिस लेकर आएगी। इस आरोपित को इंटरपोल की मदद से अजरबैजान में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में यह झारखंड की जेल में बंद है। रायपुर की अदालत ने इसके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।

PRA ग्रुप दफ्तर फायरिंग केस में है मयंक की तलाश जुलाई 2024 में तेलीबांधा स्थित पीआरए ग्रुप के दफ्तर में हुए शूटआउट मामले में मयंक सिंह प्रमुख आरोपित है। इस घटना में गैंगस्टर अमन साव के शूटरों ने आफिस के बाहर फायरिंग की थी। इस केस में रायपुर पुलिस ने अमन साव गैंग के एक दर्जन से अधिक गुर्गों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि मयंक देश से बाहर बैठकर गैंग को आपरेट कर रहा था और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से धमकियां दे रहा था।

अमन साव के एनकाउंटर के बाद गैंग चला रहा था मयंक मार्च 2025 में अमन साव एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस के मुताबिक उसके बाद गैंग की कमान मयंक सिंह ने संभाल ली थी। वह इंटरनेशनल गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का करीबी भी माना जाता है और अमन एवं लारेंस नेटवर्क के बीच कड़ी के रूप में काम करता था। 'शूटरों की कमी नहीं, गोली चलेगी' पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मई 2024 में रायपुर में हमले की योजना से पहले हरियाणा और झारखंड के शूटर गिरफ्तार किए गए थे। इसी दौरान मयंक सिंह ने ईमेल कर कहा था ’गैंग में शूटरों की कमी नहीं है, मांग पूरी नहीं हुई तो गोली चलेगी और निशाना नहीं चूकेगा।’ इसके दो महीने बाद 13 जुलाई 2024 को पीआरए दफ्तर के पास बाइक सवार शूटरों ने फायरिंग की। एक महीने के भीतर पुलिस ने अमन साव समेत 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया। वहीं, मयंक देश से बाहर फरार रहा, जिसे बाद में अजरबैजान से पकड़ा गया।