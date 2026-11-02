बलौदाबाजार में मरा हुआ मानकर कर दिया था अंतिम संस्कार, 17 दिन बाद जिंदा लौटा बेटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के एक परिवार ने जिस युवक को मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, 17 दिन बाद वह घर लौट आया। बेटे को सुरक्षित देखकर परिवार खुश है। अब पुलिस पता लगा रही है कि 28 जुलाई को सेमरा नाला के पास मिला शव आखिर किसका था। कसडोल विकासखंड के गिरौदपुरी चौकी क्षेत्र स्थित सुकली गांव का 28 वर्षीय मोतीलाल विश्वकर्मा लापता था। परिवार उसकी तलाश कर रहा था।

इसी दौरान पुलिस को नाले के पास सड़ी-गली अवस्था में एक अज्ञात शव मिला। पहचान मुश्किल थी, लेकिन मौके पर पहुंचे मोतीलाल के परिजन ने उसे मोतीलाल समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने मृत्यु के बाद की परंपरागत रस्में भी पूरी कर ली थीं। जानकारी के अनुसार, परिवार को बीमा राशि भी मिल चुकी है।