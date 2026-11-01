CG स्थापना दिवस: कभी हिंसा से दहलता था बस्तर, अब कौशल प्रशिक्षण से जुड़ रहे युवा, 50,000 को मिला रोजगार

सतीश पांडेय, नईदुनिया, रायपुर। कभी माओवादी हिंसा से प्रभावित रहे बस्तर संभाग में अब तस्वीर बदल रही है। पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के जरिए युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास तेज हुए हैं। अब तक 7,567 आत्मसमर्पित माओवादियों में से 2,323 को रोजगारोन्मुखी व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत 10 जिलों में 1,11,165 युवाओं को प्रशिक्षण मिला है और 50,053 को रोजगार दिया गया है।

सरकार का लक्ष्य आत्मसमर्पित माओवादियों और प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक आजीविका देकर आत्मनिर्भर बनाना है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद में युवाओं को असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, सोलर पीवी इंस्टालर, वाहन मरम्मत तकनीशियन और सिलाई मशीन आपरेटर जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

नियद नेल्ला नार योजना से मिल रहा रोजगार नियद नेल्ला नार योजना के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों में 1,267 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 461 प्रशिक्षणरत हैं। माओवादी हिंसा से प्रभावित 779 हितग्राही प्रशिक्षित हो चुके हैं और 191 प्रशिक्षण ले रहे हैं। बीजापुर में प्रशिक्षित युवाओं को गारमेंट फैक्ट्री, राजमिस्त्री और सिलाई के काम से जोड़ा गया है। बस्तर में युवाओं को पुलिस बल, सुरक्षा गार्ड, कृषि और श्रम कार्यों में अवसर मिले हैं। कहां हैं पुनर्वास केंद्र और क्या है सुविधा बस्तर संभाग के आठ पुनर्वास केंद्रों में से छह - बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बस्तर और कांकेर - को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है। दस्तावेजों के अभाव में पात्र युवा प्रशिक्षण से वंचित न हों, इसके लिए पंजीयन के समय आधार कार्ड की अनिवार्यता में छूट दी गई है। दुर्गम क्षेत्रों तक प्रशिक्षण पहुंचाने के लिए प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है।