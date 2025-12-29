मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bharatmala Project Scam: रायपुर-महासमुंद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश

    भारत माला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की। रायपुर और महासमुंद में नौ ठिकानों पर छापेमारी हुई। हरमीत खनूजा के आवास स ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 09:41:27 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 09:43:24 AM (IST)
    Bharatmala Project Scam: रायपुर-महासमुंद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश
    भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. भारत माला परियोजना में भूमि अधिग्रहण मुआवजा फर्जीवाड़े की जांच
    2. हरमीत खनूजा के आवास पर दस्तावेज डिजिटल डेटा खंगाला गया
    3. मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं को लेकर बैंकिंग लेनदेन रिकॉर्ड जांचे गए

    रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की।

    ईडी की कार्रवाई का प्रमुख केंद्र रायपुर के लॉ-विष्टा सोसाइटी स्थित हरमीत खनूजा का आवास रहा, जहां सुबह से दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है।

    सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने हरमीत खनूजा के सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूमि मालिकों से जुड़े ठिकानों पर भी दबिश दी है। छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा और बैंकिंग लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।


    बताया जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीनों के मुआवजे में भारी गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप हैं। इसी कड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच करते हुए ईडी ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

    महासमुंद में ईडी की बड़ी कार्रवाई

    • महासमुंद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुबह करीब 6 बजे, ED की टीम दो गाड़ियों में महासमुंद के मेघ बसंत इलाके में स्थित व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के निवास पर पहुंची और छापेमारी शुरू की।

  • सूत्रों के मुताबिक, भारत माला परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है।फिलहाल घर के अंदर जांच जारी है, जबकि बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं। किसी भी व्यक्ति को घर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही।

    • pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.