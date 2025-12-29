Bharatmala Project Scam: रायपुर-महासमुंद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई का प्रमुख केंद्र रायपुर के लॉ-विष्टा सोसाइटी स्थित हरमीत खनूजा का आवास रहा, जहां सुबह से दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने हरमीत खनूजा के सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूमि मालिकों से जुड़े ठिकानों पर भी दबिश दी है। छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा और बैंकिंग लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीनों के मुआवजे में भारी गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप हैं। इसी कड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच करते हुए ईडी ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। महासमुंद में ईडी की बड़ी कार्रवाई महासमुंद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुबह करीब 6 बजे, ED की टीम दो गाड़ियों में महासमुंद के मेघ बसंत इलाके में स्थित व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के निवास पर पहुंची और छापेमारी शुरू की।