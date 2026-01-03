'बेंदरा ल राजा बना दिस'... भूपेश बघेल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को कहा बंदर, भड़का साहू समाज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बंदर से तुलना करने पर साहू समाज में भारी आक्रोश है। समाज ने इस बयान को अपने स्वाभिमान और गौरव पर हमला बताते हुए भूपेश बघेल से सार्वजनिक माफी की मांग की है।

समाज के प्रदेशाध्यक्ष नीरेन्द्र साहू ने कहा कि यदि 10 दिन के भीतर माफी नहीं मांगी गई, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। साथ ही, साहू समाज ने पुलिस अधीक्षकों को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया है।