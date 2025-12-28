पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भूपेश बघेल ने बताया भाजपा का एजेंट, सीएम बोले- सनातन का अपमान है

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पं. शास्त्री को भाजपा का एजेंट बताए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा कर इसे सनातन धर्म और बागेश्वर धाम का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि संत-महात्माओं का सम्मान हमारी परंपरा रही है और ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं हैं।

सीएम ने कहा इसका निर्णय जनता करेगी। भारत ऋषि-मुनियों और संतों की भूमि है। प्राचीन काल से समाज ने आध्यात्मिक परंपराओं को सम्मान दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को किसी राजनीतिक दल का एजेंट कहना न केवल एक संत का अपमान है, बल्कि सनातन संस्कृति पर भी आघात है।