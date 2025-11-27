मेरी खबरें
    यात्रियों को सौगात, दिसंबर में बिलासपुर-बेंगलुरु के बीच चलेगी विंटर स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरा शेड्यूल

    Bilaspur-Bengaluru Winter Special Train: सर्दियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर और येलहंका (बेंगलुरु) के बीच विंटर टीओडी एक्सप्रेस स्पेशल चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन दिसंबर माह में दोनों दिशाओं में साप्ताहिक रूप से चलेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 02:57:42 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 03:02:17 PM (IST)
    दिसंबर में बिलासपुर-बेंगलुरु के बीच चलेगी विंटर स्पेशल ट्रेन (फाइल फोटो)

    1. दिसंबर में बिलासपुर-बेंगलुरु के बीच चलेगी विंटर स्पेशल ट्रेन
    2. यह ट्रेन दिसंबर माह में दोनों दिशाओं में साप्ताहिक रूप से चलेगी
    3. ट्रेन दो दिसंबर से 30 दिसंबर तक हर मंगलवार कुल 5 फेरों के लिए चलेगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सर्दियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे (Indian Railways News) ने बिलासपुर और येलहंका (बेंगलुरु) के बीच विंटर टीओडी एक्सप्रेस स्पेशल (Winter Special Train) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दिसंबर माह में दोनों दिशाओं में साप्ताहिक रूप से चलेगी। ट्रेन नंबर 08261 (बिलासपुर-येलहंका) दो दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार कुल 5 फेरों के लिए चलेगी।

    रायपुर से इतने बजे निकलेगी ट्रेन

    रायपुर से निकलने का समय दोपहर 12:50 बजे रायपुर से निकलेगी और अगले दिन बुधवार को रात 09: 00 बजे येलहंका पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 08262 (येलहंका-बिलासपुर) तीन दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को कुल 5 फेरों के लिए चलेगी। येलहंका से रात नौ बजे चलकर अगली तारीख में रात शुक्रवार को 02:25 बजे रायपुर पहुंचेगी।


    ऐसा है ट्रेन का फुल शेड्यूल

    ट्रेन भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ सहित गोंदिया, वड्सा, चांदा फोर्ट, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मनचिर्याल, काजीपेट, सिकंदराबाद, विकाराबाद, कृष्णा, गुंटकल, गूटी, अनंतपुर और धर्मावरम सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

