    Rahul Gandhi के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर BJP सांसद बृजमोहन ने कसा तंज, बोला-'फुसकी' बम

    राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को 'फुसकी बम' बताया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 02:14:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 02:22:10 PM (IST)
    Rahul Gandhi को BJP सांसद बृजमोहन ने कसा तंज

    HighLights

    1. राहुल गांधी को BJP सांसद बृजमोहन ने कसा तंज।
    2. फुसकी बम में ना आवाज होती है, ना रोशनी आती है।
    3. राहुल गांधी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने ने राहुल गांधी के बयान को फुसकी बम बताया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए वोट चोरी को एक परमाणु बम बताया और ऐलान किया कि अब जल्द ही इसका हाइड्रोजन बम भी सामने आएगा।

    राहुल ने दावा किया कि इस बम के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसके बयान छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि फुसकी बम में ना आवाज होती है, ना रोशनी आती है। वो एक तरह से फ्यूज बम है।

    फ्यूज बम को खुद को एटम बम लगता है। वास्तव में वह फुसकी बम है। वहीं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि परमाणु और हाइड्रोजन बम काम आने वाला नहीं है। राहुल गांधी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए।

