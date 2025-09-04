Rahul Gandhi के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर BJP सांसद बृजमोहन ने कसा तंज, बोला-'फुसकी' बम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने ने राहुल गांधी के बयान को फुसकी बम बताया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए वोट चोरी को एक परमाणु बम बताया और ऐलान किया कि अब जल्द ही इसका हाइड्रोजन बम भी सामने आएगा।

राहुल ने दावा किया कि इस बम के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसके बयान छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि फुसकी बम में ना आवाज होती है, ना रोशनी आती है। वो एक तरह से फ्यूज बम है।