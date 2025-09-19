मेरी खबरें
    अंग्रेज चले गए अपनी औलाद छोड़ गए... टीएस सिंह देव के इस ट्वीट से मचा सियासी घमासान

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। सिंह देव ने लिखा कि ‘अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए’। इस पोस्ट पर भाजपा के मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि सभी को पता है, अंग्रेजों के ज्यादा करीब कौन था।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 10:56:03 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 10:58:39 AM (IST)
    टीएस सिंह देव के पोस्ट पर सियासत

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उसे अंग्रेजों की ‘औलाद’ करार दिया। साथ ही बहुसंख्यकों को डराने, अल्पसंख्यकों को अमानवीय दिखाने और नफरत फैलाकर वोट बटोरने का आरोप लगाया।

    उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डालकर लिखा है कि पुरानी कहावत है ‘अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए’, जो भाजपा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 1930-40 के दशक में जो उनके मालिक अंग्रेज सिखा कर गए, आज भाजपा फिर उसी विभाजनकारी मानसिकता की आग पर राजनीति की रोटियां सेंक रही है। बहुसंख्यकों को डराओ, अल्पसंख्यकों को अमानवीय बताओ, नफरत बढ़ाओ और वोट मांगों।

    साथ ही उन्होंने कहा कि यही भाजपा का चुनावी हथकंडा है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि कानून की किताब देखकर बताए कि क्या किसी राजनीतिक दल को ऐसे नफरती और विभाजनकारी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या?

    उनके बयान पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि अंग्रेजों के कौन करीब था, यह सब जानते हैं। देश की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए भाजपा काम कर रही है। सोनिया गांधी रिमोट से सरकार चलाती थी। देश पर पहला हक माइनोरिटी का है, यह कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से कहलवाया था। भाजपा समावेशी राष्ट्रवाद की नीति पर काम कर रही है और कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए।

    कांग्रेस ने आदिवासी समाज को अपमानित किया- केदार कश्यप

    भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की रायपुर संभाग स्तरीय बैठक एकात्म परिसर में संपन्न हुई। वन व सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को अपमानित किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया।

    विकास मरकाम ने कहा कि भाजपा ने सदैव आदिवासियों का सम्मान किया है। कार्यक्रम में एम.डी. ठाकुर, अजय ध्रुव, देवेंद्र महाला समेत अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी चुनावों में भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया गया।

