अंग्रेज चले गए अपनी औलाद छोड़ गए... टीएस सिंह देव के इस ट्वीट से मचा सियासी घमासान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उसे अंग्रेजों की ‘औलाद’ करार दिया। साथ ही बहुसंख्यकों को डराने, अल्पसंख्यकों को अमानवीय दिखाने और नफरत फैलाकर वोट बटोरने का आरोप लगाया।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डालकर लिखा है कि पुरानी कहावत है ‘अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए’, जो भाजपा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 1930-40 के दशक में जो उनके मालिक अंग्रेज सिखा कर गए, आज भाजपा फिर उसी विभाजनकारी मानसिकता की आग पर राजनीति की रोटियां सेंक रही है। बहुसंख्यकों को डराओ, अल्पसंख्यकों को अमानवीय बताओ, नफरत बढ़ाओ और वोट मांगों।

साथ ही उन्होंने कहा कि यही भाजपा का चुनावी हथकंडा है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि कानून की किताब देखकर बताए कि क्या किसी राजनीतिक दल को ऐसे नफरती और विभाजनकारी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? उनके बयान पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि अंग्रेजों के कौन करीब था, यह सब जानते हैं। देश की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए भाजपा काम कर रही है। सोनिया गांधी रिमोट से सरकार चलाती थी। देश पर पहला हक माइनोरिटी का है, यह कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से कहलवाया था। भाजपा समावेशी राष्ट्रवाद की नीति पर काम कर रही है और कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए।