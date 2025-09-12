CG online Fraud: रायपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 71.50 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के बजरंग चौक कोटा निवासी 47 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी डाकेश्वर सिंह से ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर करीब 71 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की गई है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि जून से सितंबर 2025 के बीच आरोपी श्रेया अग्रवाल, अराध्या अग्रवाल, हर्षवर्धन और नीरज अग्रवाल समेत अन्य ने फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क कर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से चार गुना मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में थोड़ी रकम पर प्रॉफिट दिखाकर भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद अलग-अलग खातों में कुल 71.50 लाख रुपये जमा कराए गए।

जब पीड़ित ने रकम निकालने की कोशिश की, तो आरोपियों ने टैक्स और पेनल्टी चार्ज का बहाना बनाकर और पैसे जमा करने का दबाव बनाया। इसके बाद पीड़ित को धोखाधड़ी का अहसास हुआ और उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दुर्ग निगम के एमआइसी प्रभारी से 89 हजार रुपये की धोखाधड़ी नगर निगम दुर्ग में मठपारा वार्ड के पार्षद व एमआइसी प्रभारी नरेन्द्र बंजारे धोखाधड़ी का शिकार हो गए। यूपीआई के माध्यम से अज्ञात आरोपी ने उसके बचत खाता से 89500 रुपये निकाल लिया। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी शुरू कर दी है।