रायपुर पुलिस की सलाह: यूपीआई फ्रॉड का शिकार बने हैं, घबराइए मत, शुरुआती दस मिनट में हेल्पलाइन 1930 पर करें कॉल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के दौर में ऑनलाइन लेन-देन और व्यापार का दायरा जितना बढ़ा है, साइबर ठगों की सक्रियता भी उतनी ही बढ़ गई है। साइबर जालसाज रोज नए हथकंडे अपनाकर व्यापारियों और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विशेष डिजिटल सुरक्षा अभियान शुरू किया है।

बॉम्बे मार्केट स्थित चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन में आयोजित जागरूकता कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने व्यापारियों को ठगी से बचाव और त्वरित कार्रवाई के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। चेंबर अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि तकनीक के विस्तार के साथ साइबर ठगों के पैंतरे भी लगातार बदल रहे हैं, इसलिए व्यापारियों को स्वयं सतर्क रहने के साथ-साथ अपने परिजनों और कर्मचारियों को भी तकनीकी रूप से जागरूक करना होगा।

शुरुआती 10 मिनट गोल्डन ऑवर: तुरंत 1930 पर करें संपर्क रायपुर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम एंड साइबर) गौरव मंडल ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की साइबर या यूपीआई ठगी में वारदात के तुरंत बाद के शुरुआती 10 मिनट सबसे अहम साबित होते हैं। यह समय पीड़ित के लिए 'गोल्डन ऑवर' की तरह होता है। घबराने की बजाए हेल्पलाइन पर जाएं खाते से अनधिकृत रूप से रकम निकलते ही घबराने के बजाय तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। इसके तुरंत बाद संबंधित बैंक को सूचना देकर लेन-देन को फ्रीज या रुकवाने की प्रक्रिया शुरू कराएं। इसके अलावा ट्रांजेक्शन आईडी, संदिग्ध मोबाइल नंबर, मैसेज, स्क्रीनशॉट और लिंक के डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखें, जिससे पुलिस को कार्रवाई करने और राशि वापस दिलाने में मदद मिल सके।