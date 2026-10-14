सूखे पत्ते जैसा भ्रम पैदा करती है 'ऑरेंज ओकलीफ', बनेगी छत्तीसगढ़ की पहली राजकीय तितली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को अब एक नया और अनूठा प्रतीक मिलने जा रहा है। अपने बेजोड़ कैमूफ्लाज (छद्मावरण) और मनमोहक रंगों के लिए पहचानी जाने वाली 'आरेंज ओकलीफ' तितली को प्रदेश की पहली राजकीय तितली के रूप में चुना गया है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की उच्चस्तरीय बैठक में इसके चयन को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सूखे पत्ते का अचूक भ्रम पैदा करने वाली यह अद्भुत तितली अब छत्तीसगढ़ की आधिकारिक पर्यावरणीय पहचान बनेगी।

राजकीय तितली के चयन की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और पारदर्शी रूप देते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जनमत संग्रह कराया था। इसके लिए 24 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से राज्य के नागरिकों, शोधकर्ताओं और वन्यजीव प्रेमियों से सुझाव व वोट मांगे गए थे। इस दौड़ में कॉमन बैंडेड पीकॉक और स्पॉट स्वॉर्डटेल जैसी सुंदर प्रजातियां भी शामिल थीं, लेकिन जनता के व्यापक समर्थन और विशेषज्ञों की संस्तुति के बाद ऑरेंज ओकलीफ को निर्विवाद विजेता घोषित किया गया।

पंख बंद तो सूखा पत्ता, खुलते ही रंगों का जादू ऑरेंज ओकलीफ (जिसे डेडलीफ या इंडियन ओकलीफ भी कहा जाता है) की सबसे बड़ी खासियत इसका प्राकृतिक छद्मावरण (कैमूफ्लाज) है। पंख बंद करते ही यह किसी सूखे, मुरझाए पत्ते की तरह नजर आती है। इसका रंग और बनावट जंगल के सूखे पत्तों में इस कदर घुल-मिल जाती है कि शिकारी कीटभक्षी पक्षियों के लिए इसे पहचान पाना असंभव हो जाता है। किसी खतरे की भनक लगते ही यह तेजी से उड़कर सुरक्षित ओट में छिप जाती है। इसके विपरीत, उड़ते समय या पंख फैलाते ही इसके भीतरी हिस्से पर गहरे नीले और चटख नारंगी रंगों की मनोहारी छटा निखर कर सामने आती है। छत्तीसगढ़ में दर्ज हुईं तितलियों की 201 प्रजातियां राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों में जैव विविधता को लेकर किए गए छह वर्षीय विस्तृत अध्ययन में उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने तितलियों की 19 ऐसी दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की, जिनका पहले छत्तीसगढ़ में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। इस नई खोज के साथ ही प्रदेश में विधिवत दस्तावेजीकृत तितली प्रजातियों की संख्या 182 से बढ़कर 201 पहुंच गई है, जो यहां के जंगलों की स्वस्थ पारिस्थितिकी को दर्शाती है।