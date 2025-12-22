झीरम घाटी में कांग्रेसियों ने कांग्रेसियों को ही मरवाया, भूपेश बघेल ने समझौता किया: जेपी नड्डा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा: भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोमवार जांजगीर-चांपा के दौरे पर थे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले में कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेसियों को मरवाने का काम किया है। ये पहली दफा है जब झीरमकांड में भाजपा के किसी शीर्ष नेता ने इस तरह सीधे कांग्रेसियों को कटघरे में खड़ा किया हो।

नड्डा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि झीरम घाटी कांड की जानकारी उनके बीच के लोगों को थी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? कांग्रेस ने माओवादियों का तुष्टिकरण किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने माओवादियों से देश को मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा समाप्त हो जाएगी। नड्डा जांजगीर चांपा में आयोजित ‘जनादेश परब’ कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे।