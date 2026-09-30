छत्तीसगढ़ में प्रेग्नेंसी के दौरान सिजेरियन ऑपरेशन का अनुपात बढ़ा, निजी अस्पतालों में हर तीन में दो प्रसव ऑपरेशन से

जितेंद्र सिंह दहिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रसव के दौरान सिजेरियन ऑपरेशन का अनुपात बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार राज्य में हुए प्रसव में 20 प्रतिशत प्रसव ऑपरेशन से हुए हैं। चार साल पहले हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में यह अनुपात 15.2 प्रतिशत था। यानी 4.8 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।

निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच अंतर सबसे अधिक है। निजी संस्थानों में हुए प्रसव में 64.9 प्रतिशत ऑपरेशन से हुए, जबकि सरकारी संस्थानों में यह अनुपात 12.2 प्रतिशत रहा। यानी निजी संस्थानों में ऑपरेशन की दर सरकारी संस्थानों से करीब 5.3 गुना है।

पहले यह दर निजी में 57 और सरकारी में 8.9 प्रतिशत थी पहले यह दर निजी में 57 और सरकारी में 8.9 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण यह नहीं बताता कि इनमें कितने ऑपरेशन चिकित्सकीय रूप से जरूरी थे। इसलिए केवल इन आंकड़ों के आधार पर अनावश्यक ऑपरेशन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक हजार प्रसव का गणित समझिए यदि निजी स्वास्थ्य संस्थानों में एक हजार प्रसव हों तो 64.9 प्रतिशत के हिसाब से करीब 649 प्रसव ऑपरेशन से होंगे। सरकारी संस्थानों में एक हजार प्रसव होने पर 12.2 प्रतिशत के हिसाब से करीब 122 प्रसव ऑपरेशन से होंगे। यानी दोनों में 527 प्रसव का अंतर है।