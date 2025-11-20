मेरी खबरें
    रायपुर लैंड होने वाली इंडिगो फ्लाइट भुवनेश्वर उतरी, टेक्निकल इश्यू से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

    CG News: राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में गुरुवार सुबह एक बार फिर तकनीकी समस्या के कारण विमान संचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली से रायपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को टेक्निकल इश्यू के चलते भुवनेश्वर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद रायपुर से दिल्ली जाने वाली रिटर्न फ्लाइट 6E-6476 का शेड्यूल भी बाधित हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 11:00:11 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 11:00:11 AM (IST)
    दिल्ली–रायपुर इंडिगो फ्लाइट इमरजेंसी डायवर्ट।

    HighLights

    1. दिल्ली–रायपुर इंडिगो फ्लाइट इमरजेंसी डायवर्ट।
    2. टेक्निकल गड़बड़ी से रायपुर की उड़ानें प्रभावित।
    3. इंडिगो फ्लाइट भुवनेश्वर उतरी, कई उड़ानें लेट।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में गुरुवार सुबह एक बार फिर तकनीकी समस्या के कारण विमान संचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली से रायपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को टेक्निकल इश्यू के चलते भुवनेश्वर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद रायपुर से दिल्ली जाने वाली रिटर्न फ्लाइट 6E-6476 का शेड्यूल भी बाधित हो गया।

    सुबह रायपुर एयरपोर्ट में तकनीकी समस्या के कारण 9:15 बजे रायपुर में लैंड होने वाली फ्लाइट नंबर 6E-6476 को बीच में ही डायवर्ट कर भुवनेश्वर भेज दिया गया। टेक्निकल इश्यू के कारण रायपुर में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्री काफी परेशान दिखे। कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट और विभिन्न शहरों में मीटिंग व कामकाज का पूरा शेड्यूल प्रभावित हो गया।


    इधर, इसी विमान को रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होना था, जिसके कारण आगे की उड़ानें भी प्रभावित हो गईं। इंडिगो ने यात्रियों को मैसेज भेजकर बताया कि रायपुर–दिल्ली फ्लाइट का समय बदलकर 12:15 बजे कर दिया गया है। विमान की टेक्निकल जांच पूरी होने के बाद ही नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।

    गौरतलब है कि इससे पहले भी 9 सितंबर को रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम अचानक बंद हो गया था, जिसके चलते कई फ्लाइट डायवर्ट की गई थीं और रायपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को रिशेड्यूल करना पड़ा था। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन से तकनीकी खामियों को जल्द ठीक करने और सुरक्षित व सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है।

