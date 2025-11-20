रायपुर लैंड होने वाली इंडिगो फ्लाइट भुवनेश्वर उतरी, टेक्निकल इश्यू से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में गुरुवार सुबह एक बार फिर तकनीकी समस्या के कारण विमान संचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली से रायपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को टेक्निकल इश्यू के चलते भुवनेश्वर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद रायपुर से दिल्ली जाने वाली रिटर्न फ्लाइट 6E-6476 का शेड्यूल भी बाधित हो गया।

सुबह रायपुर एयरपोर्ट में तकनीकी समस्या के कारण 9:15 बजे रायपुर में लैंड होने वाली फ्लाइट नंबर 6E-6476 को बीच में ही डायवर्ट कर भुवनेश्वर भेज दिया गया। टेक्निकल इश्यू के कारण रायपुर में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्री काफी परेशान दिखे। कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट और विभिन्न शहरों में मीटिंग व कामकाज का पूरा शेड्यूल प्रभावित हो गया।