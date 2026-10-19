CG Police Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस में तीन नए स्पेशल डीजी पदों को मंजूरी, प्रमोशन की दौड़ में ये नाम शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य पुलिस में तीन नए विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजी) पदों को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर हलचल तेज हो गई है। पदों के सृजन और नियुक्ति की प्रक्रिया का असर आने वाले समय में डीजीपी पैनल के समीकरण पर भी पड़ सकता है।

पदोन्नति की दौड़ में ये नाम शामिल स्पेशल डीजी की पदोन्नति की दौड़ में 1994 बैच के एसआरपी कल्लूरी, 1995 बैच के प्रदीप गुप्ता और 1996 बैच के विवेकानंद सिन्हा के नाम शामिल हैं। तीनों अधिकारी वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर पर पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। नए पदों से वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिलने के साथ पुलिस मुख्यालय में शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की संभावना भी है।