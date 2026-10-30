भाजपा में बड़ा फेरबदल, CG के मितुल कोठारी को यूपी और सोमेश पांडे को उत्तराखंड की कमान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अनुभवी नेता मितुल कोठारी को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सोशल मीडिया टीम में अहम जिम्मेदारी दी है। भाजपा की ओर से जारी आधिकारिक सूची में यह जानकारी दी गई है। इसी सूची में सोमेश पांडे को उत्तराखंड में जिम्मेदारी सौंपे जाने का भी उल्लेख है।
पार्टी के जानकारों के मुताबिक यह नियुक्ति आगामी चुनावों के लिहाज से सोशल मीडिया संगठन को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने की पहल है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में डिजिटल मोर्चे पर पकड़ मजबूत करने के लिए अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है। मितुल कोठारी और सोमेश पांडे की नियुक्ति को इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
मितुल कोठारी पिछले 18 सालों से भाजपा के सोशल मीडिया विभाग से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश संयोजक के तौर पर काम करते हुए उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया है। टीम को साथ लेकर चलने और रणनीति बनाने में उनकी पकड़ को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यूपी में बड़ी भूमिका देने का फैसला किया है।
इससे पहले मितुल कोठारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चुनौतीपूर्ण राजनीतिक माहौल में उनकी टीम के कामकाज की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खुलकर सराहना की थी। यही अनुभव अब उत्तर प्रदेश में उनके काम आएगा।
नियुक्ति के बाद मितुल कोठारी ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन और सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए यूपी में काम करने का मौका दिया है। वह पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और टीम के साथ मिलकर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
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