भाजपा में बड़ा फेरबदल, CG के मितुल कोठारी को यूपी और सोमेश पांडे को उत्तराखंड की कमान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अनुभवी नेता मितुल कोठारी को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सोशल मीडिया टीम में अहम जिम्मेदारी दी है। भाजपा की ओर से जारी आधिकारिक सूची में यह जानकारी दी गई है। इसी सूची में सोमेश पांडे को उत्तराखंड में जिम्मेदारी सौंपे जाने का भी उल्लेख है।

सोशल मीडिया संगठन को मजबूती देने की कवायद पार्टी के जानकारों के मुताबिक यह नियुक्ति आगामी चुनावों के लिहाज से सोशल मीडिया संगठन को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने की पहल है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में डिजिटल मोर्चे पर पकड़ मजबूत करने के लिए अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है। मितुल कोठारी और सोमेश पांडे की नियुक्ति को इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।