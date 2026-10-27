CG Cabinet Decisions: बिजली बिल में राहत, 3100 रुपये में धान खरीदी, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने किसानों, शासकीय सेवकों, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।

कृषक उन्नति योजना में बदलाव: कृषक उन्नति योजना के तहत अब धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान की जाएगी, जिससे फसल विविधीकरण और किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा।

शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा

मंत्रिपरिषद ने राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए बहुप्रतीक्षित कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को इलाज के समय अस्पताल में खुद भुगतान कर लंबी प्रतिपूर्ति प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से पूर्व-अनुमोदन और कैशलेस उपचार की सुविधा मिलने से गंभीर बीमारी या आपातकाल में बड़ी राहत मिलेगी।