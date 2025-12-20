CG Crime News: पांच किलो गांजा व संरक्षित जंगली जीव गोह के साथ आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर पुलिस ने हुकुमत साहू को पांच किलोग्राम गांजा, बिक्री की नकदी रकम और दो संरक्षित जंगली जीव गोह (गोइंहा) के साथ गिरफ्तार किया है। शनिवार को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि थाना आरंग क्षेत्र के इंदिरा चौक स्थित मोनू ब्रायलर दुकान के पास एक व्यक्ति एक्टिवा वाहन में गांजा लेकर बिक्री की फिराक में घूम रहा है।

सूचना की तस्दीक के बाद घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम हुकुमत साहू निवासी देवारपारा, थाना तेलीबांधा, रायपुर बताया।

तलाशी के दौरान उसके पास से पांच किलो गांजा, गांजा बिक्री की नकदी 1,27,260 रुपये, घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन और एक झोले में रखे दो संरक्षित जंगली जीव गोह (गोइंहा) बरामद किए गए।

वन्य जीव भी मिला, वन विभाग को सौंपा गया

आरोपित के पास से बरामद दोनों जंगली जीव गोह को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

शातिर अपराधी है आरोपित