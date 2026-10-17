School Holidays: छत्तीसगढ़ में दीपावली की छुट्टियों में एक दिन की बढ़ोतरी, अब 6 दिन रहेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के स्कूलों में 6 से 11 नवंबर तक दीपावली अवकाश (CG Diwali Holidays 2026) रहेगा । छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए पूर्व में घोषित दीपावली अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब कुल 6 दिनों का अवकाश घोषित किया है।

संशोधित आदेश के अनुसार प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा डी.एड., बी.एड., एम.एड. महाविद्यालयों में 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक दीपावली अवकाश रहेगा। इस निर्णय से प्रदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थानों को दीपावली पर्व के अवसर पर एक अतिरिक्त दिन का अवकाश मिलेगा।

पहले 5 दिन का था अवकाश, अब 6 दिन हुआ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार पूर्व में 21 सितंबर 2026 को जारी शैक्षणिक कैलेंडर में दीपावली अवकाश 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक कुल 5 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था। राज्य शासन ने उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दीपावली अवकाश की अवधि एक दिन बढ़ाकर 11 नवंबर 2026 तक कर दी है। छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा अतिरिक्त अवकाश विभाग के इस संशोधित आदेश से प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थियों और शिक्षकों को फायदा मिलेगा। दीपावली जैसे बड़े पर्व पर परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक अतिरिक्त दिन मिलने से सभी में खुशी है। शासकीय स्कूलों के साथ-साथ अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी यही अवकाश लागू रहेगा।