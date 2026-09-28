छत्तीसगढ़ में OPS बहाली को लेकर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर को कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बिजली कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग को लेकर रविवार को विद्युत अधिकारी-कर्मचारी OPS अधिकार मंच ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। मंच ने बताया कि प्रदेश में करीब 9,000 अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं। अकेले मंत्री के कोरबा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कर्मचारियों की संख्या तीन हजार से अधिक बताई गई।

मंत्री देवांगन को सौंपा ज्ञापन प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को प्रदेशभर में चलाए जा रहे OPS बहाली अभियान की जानकारी दी और शासन व विद्युत कंपनी प्रबंधन स्तर पर पहल करने का आग्रह किया। इधर मंत्री देवांगन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोमवार 28 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्री समूह की आंतरिक बैठक में वे यह मुद्दा उठाएंगे।