CG EV Subsidy: 56 हजार से अधिक ग्राहकों के अटके 127 करोड़ रुपये, 2023 के बाद नहीं मिला पैसा

सतीश पांडेय, नईदुनिया, रायपुर: राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी योजना अब खुद सवालों के घेरे में है। इस योजना के तहत अब तक करीब 56,674 ईवी खरीदारों की लगभग 127 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि लंबित है, जिससे हजारों उपभोक्ता परेशान हैं।

नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रविधान था। इस घोषणा के बाद राज्य में ई-वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई। खास बात यह है कि 2023 के बाद खरीदे गए वाहनों की सब्सिडी अब तक जारी नहीं की गई है, जबकि इससे पहले की राशि जारी की जा चुकी है।

अब तक केवल करीब 80 करोड़ रुपये की सब्सिडी ही वितरित की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार 22 अगस्त 2025 तक की स्थिति में 127.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी लंबित है। इस संदर्भ में वित्त विभाग को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वित्त विभाग के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही शेष राशि जारी की जाएगी। सब्सिडी घटने के बाद भी ईवी की बिक्री बढ़ी सरकार ने मई 2025 से लग्जरी ई-वाहनों पर सब्सिडी समाप्त कर दी है। अब केवल 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा और वह भी घटाकर अधिकतम एक लाख रुपये तक कर दी गई है। इसके बावजूद राज्य में ई-वाहनों की बिक्री में गिरावट नहीं आई है।