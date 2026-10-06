छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, सहायक ग्रेड-3 की भर्ती परीक्षा की डेट जारी, देखें पूरा शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर आया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह-2 तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) उप समूह-2 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। यह भर्ती बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए अहम मानी जा रही है।

सहायक ग्रेड-3 के 1206 पद इस भर्ती में सबसे अधिक पद सहायक ग्रेड-3 के हैं। सहायक ग्रेड-3 के कुल 1,206 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा स्टेनो, शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंजीयन लिपिक और सहायक उप निरीक्षक जैसे विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होगी। मंडल के अनुसार सहायक उप निरीक्षक-अ (जिला इकाई संवर्ग) के 279 पद, पंजीयन लिपिक के 50 पद, सहायक उप निरीक्षक-अ (सामान्य शाखा) के 40 पद और उप निरीक्षक-अ (शीघ्रलेखक) सामान्य शाखा हिंदी के 34 पद शामिल हैं।