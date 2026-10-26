Public Holidays: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 9 नवंबर को बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, बैंक और सरकारी ऑफिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर सार्वजनिक अवकाश (CG Public Holidays) की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष यह अवकाश 09 नवंबर 2026 (दिन-सोमवार) को रहेगा। दीपावली पर्व पर कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

पहले था ऐच्छिक अवकाश, अब हुआ सार्वजनिक अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक GENS-2101/3340/2026-GAD-5) में बताया गया है कि इससे पहले विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2025 के जरिए इस पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में (सरल क्रमांक-50 पर) दिनांक 09 नवंबर, 2026 (सोमवार के लिए) घोषित किया गया था। अब शासन ने इसमें संशोधन करते हुए इसे सार्वजनिक/सामान्य अवकाश में परिवर्तित कर दिया है।