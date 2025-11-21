'ये नंबर पहलगाम अटैक में जुड़ा है, IB ऑफिस आओ', रायपुर के पूर्व MLA को अज्ञात नंबर से कॉल, फिर जो हुआ...

रायपुर नईदुनिया, प्रतिनिधि। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व सांसद सुनील सोनी को अज्ञात कॉलर द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यह कॉल बुधवार शाम आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का अधिकारी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए।

सूत्रों के मुताबिक कॉलर ने सोनी से कहा कि उनका मोबाइल नंबर पहलगाम, कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान ट्रेस हुआ है और इसी नंबर से संदिग्ध कॉल किए गए हैं। कॉलर लगातार दबाव बनाते हुए सोनी को पूछताछ के लिए आईबी कार्यालय तलब करने की बात कहता रहा। जब विधायक सोनी ने अपनी पहचान बताई और जानकारी को खारिज किया, तब भी कॉलर अपनी बात पर अड़ा रहा और लंबी बातचीत के जरिए उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करता रहा।