    'ये नंबर पहलगाम अटैक में जुड़ा है, IB ऑफिस आओ', रायपुर के पूर्व MLA को अज्ञात नंबर से कॉल, फिर जो हुआ...

    CG News: दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व सांसद सुनील सोनी को अज्ञात कॉलर द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यह कॉल बुधवार शाम आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का अधिकारी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 02:36:57 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 02:36:57 PM (IST)
    
    

    HighLights

    1. रायपुर के विधायक को आया फर्जी IB अधिकारी का कॉल.
    2. पहलगाम हमले में नंबर ट्रेस होने की कही बात।
    3. पुलिस कॉलर के नंबर और लोकेशन की जांच कर रही है।

    रायपुर नईदुनिया, प्रतिनिधि। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व सांसद सुनील सोनी को अज्ञात कॉलर द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यह कॉल बुधवार शाम आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का अधिकारी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए।

    सूत्रों के मुताबिक कॉलर ने सोनी से कहा कि उनका मोबाइल नंबर पहलगाम, कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान ट्रेस हुआ है और इसी नंबर से संदिग्ध कॉल किए गए हैं। कॉलर लगातार दबाव बनाते हुए सोनी को पूछताछ के लिए आईबी कार्यालय तलब करने की बात कहता रहा। जब विधायक सोनी ने अपनी पहचान बताई और जानकारी को खारिज किया, तब भी कॉलर अपनी बात पर अड़ा रहा और लंबी बातचीत के जरिए उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करता रहा।


    कॉल कटने के तुरंत बाद विधायक सुनील सोनी ने पूरे मामले की जानकारी रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह को दी। पुलिस इसे डिजिटल अरेस्ट और ठगी का प्रयास मानकर जांच में जुट गई है। अधिकारियों के अनुसार इस तरह के कॉल ठगों द्वारा फर्जी पहचान बनाकर लोगों से जानकारी लेने और आर्थिक ठगी का प्रयास करने का हिस्सा होते हैं।

    फिलहाल पुलिस कॉलर के नंबर और लोकेशन की जांच कर रही है। मामले को साइबर सेल को भी सौंपा गया है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध कॉल पर विश्वास न करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें।

